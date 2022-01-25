Арсений ФИЛАТОВ: «Ударили в нос, подвернул ногу — это мелочи»

Футболист «Динамо» U-19 рассказал о подготовке ко второй части сезона

  • 25.01.2022 13:02
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Арсений ФИЛАТОВ: «Ударили в нос, подвернул ногу — это мелочи»
© ФК Динамо Киев. Арсений Филатов

Защитник «Динамо» U19 Арсений Филатов поделился впечатлениями от тренировочного процесса и первого контрольного матча на сборе команды в Турции.

- Какие особенности имела сегодняшняя работа на вечерней тренировке?
- Первое упражнение у нас было в двух больших квадратах, и его суть заключалась в том, чтобы три человека, которые отбирали мяч в квадрате, работали вместе, находились в 5-10 метрах друг от друга, перекрывали зоны и взаимодействовали между собой. А в конце тренировки мы просто поиграли в футбол – для души.

- На что было направлено утреннее занятие?
- Мы включились в работу с самого утра, зарядились силами на вечернюю тренировку. По утрам у нас обычно проводится основная работа, чтобы мы быстрее проснулись, чтобы появилось больше энергии на последующие занятия.

- Ты был одним из тех игроков, кто провел наибольшее количество игрового времени в матче с «Демреспором». На сегодняшних тренировках у вас было меньше работы?
- Да, Вася Танчак, Макс Дячук, Тоха Царенко, Саша Яцык и я сыграли больше одного тайма, поэтому сегодня утром нам дали отдохнуть, чтобы мы могли восстановиться и имели больше сил для вечерней тренировки.

- В первом контрольном матче вам пришлось потолкаться со взрослой командой. Какие впечатления?
- Если честно, меня эта команда впечатлила тем, что они, несмотря на возраст, доказывали для себя, что хотят играть в футбол. Было интересно сыграть с такими соперниками. За них играли два габаритных нападающих, с которыми было тяжело толкаться. Но, думаю, в целом справился.

- Как тебе дались эти первые игровые 70 минут? Ноги не подсели?
- В первом тайме ноги чуть подсели. Но дальше включилось второе дыхание и стало легче. В Киеве мы провели двухнедельный цикл, работая над функциональной подготовкой. Поэтому, как говорил Игорь Владимирович (Костюк. – Прим.ред.), мы положили основные силы, которые потратили на тренировках, в кармашек, и на играх их вытаскиваем.

- В этом матче Попов получил синяк под глазом, Горбачу досталось по спине, Танчаку зарядили в лоб. Это как-то озадачило?
- Это футбол, где бывает всё. Я понимаю, если бы кто-то, не дай бог, сломал ногу… А так – ударили в нос, подвернул ногу – это мелочи.

- Почему так долго не могли забить?
- Не хочется, чтобы это прозвучало как отмазка. Это был наш первый матч в новом году, мы провели всего пять тренировок с мячами. Поэтому долго пришлось включаться.

- Символично, что именно защитник, Макс Дячук, забил первый мяч «Динамо» U19 в 2022 году?
- Считаю, что это нормально. На гол работает вся команда.

- Нужно отдать должное Мегди, который сделал блестящую подачу с углового?
- Мегди – молодец, хороший парень. Он остается после тренировок, отрабатывает удары по воротам и угловые. Можно сказать, работает над стандартами. Мне очень нравится, как Мегди подает.

- Чувствуешь ли ты уже усталость от непрерывного тренировочного процесса?
- Пока не ощущаю. Наоборот – с каждым днем появляется всё больше сил и энергии, хочется больше тренироваться и играть в футбол.

Источник — ФК Динамо Киев

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