Хуан КАСАРЕС: «Хочу вместе с Металлистом выйти в Премьер-лигу»

Футболист харьковского «Металлиста» Хуан Касарес рассказал о своих целях в новом клубе.

«Я хочу вместе с командой выйти в Премьер-лигу, и в следующем сезоне пробиться в еврокубки: Лигу Европы или Лигу чемпионов. Я недавно присоединился к команде и практически никого не знаю, но уверен, что очень быстро это исправлю. Понимаю, что по физическим кондициям я могу немного отставать от команды. Буду упорно работать и планирую поучаствовать в спарринге в конце недели», — сказал Касарес.