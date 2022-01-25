Хуан КАСАРЕС: «Хочу вместе с Металлистом выйти в Премьер-лигу»

Футболист харьковского «Металлиста» Хуан Касарес рассказал о своих целях в новом клубе.
«Я хочу вместе с командой выйти в Премьер-лигу, и в следующем сезоне пробиться в еврокубки: Лигу Европы или Лигу чемпионов. Я недавно присоединился к команде и практически никого не знаю, но уверен, что очень быстро это исправлю. Понимаю, что по физическим кондициям я могу немного отставать от команды. Буду упорно работать и планирую поучаствовать в спарринге в конце недели», — сказал Касарес.
Источник — Футбол 1/2/3
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