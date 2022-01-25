Плохая погода. Металлист 1925 не смог вылететь на сбор в Турцию

Харьковский «Металлист 1925» не смог вылететь на учебно-тренировочный сбор в Турцию.

Из-за сложных погодных условий в Стамбуле рейс TK 1474 Харьков – Стамбул, которым в 10:20 «Металлист 1925» должен был отправиться на сбор в Турцию, отменен.

Команда ожидает, когда ситуация с авиасообщением стабилизируется, и отправится в Белек.