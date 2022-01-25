Эриксен согласовал контракт с Брентфордом

29-летний датский атакующий полузащитник Кристиан Эриксен в ближайшее время переберется в «Брентфорд».

Как сообщает инсайдер Николо Скира, игрок и клуб уже согласовали контракт. Полузащитник прибудет в команду как свободный агент, а срок соглашения будет рассчитан до конца сезона с опцией возможного продления на год.

Напомним, что во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии Эриксен перенес остановку сердца, после чего ему провели операцию по установке дефибриллятора.

В декабре Кристиан расторгнул контракт с миланским «Интером» по обоюдному согласию сторон. С 2013 по 2020 годы хавбек выступал за лондонский «Тоттенхэм».

В активе Эриксена 109 матчей за национальную сборную Дании, где он забил 36 мячей.