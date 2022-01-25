Аутсайдер Первой лиги просматривает двух бывших игроков Днепра

На сборы «ВПК-Агро» новый наставник Александр Поклонский пригласил знакомых ему по совместной работе в «Днепре» и «Никополе» голкипера Алексея Баштаненко и атакующего полузащитника Ярослава Гоменко.

27-летний Баштаненко в нынешнем сезоне провел 6 матчей за «Никополь» во Второй лиге и 2 поединка в Кубке Украины.

22-летний Гоменко 14 раз выходил на поле в матчах Второй лиги и 1 — в Кубке Украины, где отметился победным голом во встрече с «Кристаллом».

В прошлом оба футболиста играли под руководством Поклонского в «Днепре» — сначала в молодежном первенстве, а затем и во Второй лиге.