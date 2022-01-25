Шахтер U-19 – сборная Ирака U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 января в 14:30 по Киеву прямую трансляцию третьего товарищеского матча «Шахтера» U-19 со сборной Ирака U-19 в Турции.
Источник — Sport.ua
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Смотрите 25 января в 14:30 по Киеву прямую трансляцию третьего товарищеского матча «Шахтера» U-19 со сборной Ирака U-19 в Турции.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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