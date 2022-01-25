Олег КУДРИК: «Winter Cup 2022 покажет, на что мы сейчас способны»

Вратарь «Полесья» высказался о соперниках на турнире в Турции

  • 25.01.2022 03:21
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Олег КУДРИК: «Winter Cup 2022 покажет, на что мы сейчас способны»
© ФК Полесье Житомир. Олег Кудрик

Голкипер житомирского «Полесья» Олег Кудрик прокомментировал участие своей команды в турнире Winter Cup 2022.

«Winter Cup - хороший турнир. Есть две команды Премьер-лиги и Первой лиги. Мы знаем, что «Металлист» – хорошая команда, у них много легионеров. Так что будет интересно сыграть с ними, ведь против этого «Металлиста» я еще не играл. «Черноморец» также усилился, у команды новый тренер и хорошие амбиции. Так что сыграть с ними будет так же интересно. «Верес» – боевая команда, с которой всегда непросто играть. Нам будет интересно посмотреть, на что мы сейчас способны», - сказал Кудрик.

Напомним, что турнир пройдет с 3 по 12 февраля.

Источник — Футбол 1/2/3

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