Олег КУДРИК: «Winter Cup 2022 покажет, на что мы сейчас способны»

Голкипер житомирского «Полесья» Олег Кудрик прокомментировал участие своей команды в турнире Winter Cup 2022.

«Winter Cup - хороший турнир. Есть две команды Премьер-лиги и Первой лиги. Мы знаем, что «Металлист» – хорошая команда, у них много легионеров. Так что будет интересно сыграть с ними, ведь против этого «Металлиста» я еще не играл. «Черноморец» также усилился, у команды новый тренер и хорошие амбиции. Так что сыграть с ними будет так же интересно. «Верес» – боевая команда, с которой всегда непросто играть. Нам будет интересно посмотреть, на что мы сейчас способны», - сказал Кудрик.

Напомним, что турнир пройдет с 3 по 12 февраля.