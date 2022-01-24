ВИДЕО. Мощная пушка. Бывший динамовец забил отличный гол в Бразилии

Дуду в первом матче сезона красиво забил за «Палмейрас» Лиге Паулиста

  • 24.01.2022 23:59
  • 456 просмотров
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Мощная пушка. Бывший динамовец забил отличный гол в Бразилии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок «Динамо» Дуду в первом матче сезона забил красивый гол за «Палмейрас».

Его команда выиграла у «Новоризонтино» (2:0) в Лиге Паулиста (чемпионате штата Сан-Паулу).

В начале второго тайма Дуду удвоил преимущество своей команды. Он получил мяч у угла штрафной, сместился ближе к центру и мощно пробил с левой ноги в дальний угол. 

ВИДЕО. Мощная пушка. Бывший динамовец забил отличный гол в Бразилии

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности