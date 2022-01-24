ВИДЕО. Мощная пушка. Бывший динамовец забил отличный гол в Бразилии

Экс-игрок «Динамо» Дуду в первом матче сезона забил красивый гол за «Палмейрас».

Его команда выиграла у «Новоризонтино» (2:0) в Лиге Паулиста (чемпионате штата Сан-Паулу).

В начале второго тайма Дуду удвоил преимущество своей команды. Он получил мяч у угла штрафной, сместился ближе к центру и мощно пробил с левой ноги в дальний угол.

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