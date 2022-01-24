Экс-игрок «Динамо» Дуду в первом матче сезона забил красивый гол за «Палмейрас».
Его команда выиграла у «Новоризонтино» (2:0) в Лиге Паулиста (чемпионате штата Сан-Паулу).
В начале второго тайма Дуду удвоил преимущество своей команды. Он получил мяч у угла штрафной, сместился ближе к центру и мощно пробил с левой ноги в дальний угол.
ВИДЕО. Мощная пушка. Бывший динамовец забил отличный гол в Бразилии
Dudu, com 35 segundos da etapa final, amplia o placar em belo chute de canhota: Novorizontino 0x2 Palmeiras pic.twitter.com/3LP1T2ywu6— Goleada Info (@goleada_info) January 23, 2022
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.