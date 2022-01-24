Йозеф БЛАТТЕР: «Чемпионат мира раз в два года – это идиотизм»

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер выступил с резкой критикой идеи проведения чемпионата мира каждый два года:

«Это глупость – иначе не назвать. Должен признать, в этом есть доля и моей вины: сразу после избрания на пост президента ФИФА, во время первого срока, я сказал, что мы могли бы проводить чемпионат мира каждые два года. Но люди из моего окружения сказали, что это неправильно.

Нынешний календарь уже перегружен. На таких турнирах должны играть только лучшие, но они уже перегружены матчами континентальных и национальных соревнований. Основа ФИФА – это клубы, а не сборные. Чемпионат мира раз в 2 года – это идиотизм. Невозможно, очень плохо для футбола».