Йозеф БЛАТТЕР: «Чемпионат мира раз в два года – это идиотизм»

Президент ФИФА раскритиковал идею

  • 24.01.2022 22:02
  • 622 просмотра
  • 1 комментарий
Йозеф БЛАТТЕР: «Чемпионат мира раз в два года – это идиотизм»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Йозеф Блаттер

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер выступил с резкой критикой идеи проведения чемпионата мира каждый два года:

«Это глупость – иначе не назвать. Должен признать, в этом есть доля и моей вины: сразу после избрания на пост президента ФИФА, во время первого срока, я сказал, что мы могли бы проводить чемпионат мира каждые два года. Но люди из моего окружения сказали, что это неправильно.

Нынешний календарь уже перегружен. На таких турнирах должны играть только лучшие, но они уже перегружены матчами континентальных и национальных соревнований. Основа ФИФА – это клубы, а не сборные. Чемпионат мира раз в 2 года – это идиотизм. Невозможно, очень плохо для футбола».

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(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Killer
    online
    Killer, 24.01.2022 22:32
    0
    Сам предложил, теперь пожинай плоды
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