Глеб БУХАЛ: «Над предложением Кривбасса долго не думал»

Новичок «Кривбасса» Глеб Бухал прокомментировал подписание контракта с клубом:

«Очень доволен, что подписал контракт с «Кривбассом». Это очень перспективная команда, которая ставит перед собой амбициозные задачи. Я сделаю все возможное, чтобы помочь клубу достичь поставленных целей. Первые разговоры о возможном переходе в «Кривбасс» начались две-три недели назад. Очень обрадовался, узнав такой вариант продолжения карьеры, ведь знаю и слежу за клубом.

Над таким предложением долго не думал, особенно после личной встречи с президентом и генеральным директором «Кривбасса». Они рассказали об амбициях, стратегии и развитии клуба. В последнее время играл на позиции центрального защитника, но могу сыграть и опорного полузащитника. В центре поля тоже чувствую себя достаточно комфортно.

Что касается игроков «Кривбасса», то многих знаю лично. С несколькими вместе играли в «Александрии». «Кривбасс» постоянно развивается, стоит задача выйти в УПЛ, и он уверенно шагает к этому. Отмечу отличную инфраструктуру клуба: строятся стадионы, тренировочная база, новые качественные поля. «Кривбасс» – правильный выбор».