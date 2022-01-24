Глеб БУХАЛ: «Над предложением Кривбасса долго не думал»

Хавбек – о подписании контракта с «Кривбассом»

  • 24.01.2022 21:21
  • 309 просмотров
  • 1 комментарий
Глеб БУХАЛ: «Над предложением Кривбасса долго не думал»
© ФК Кривбасс. Глеб Бухал

Новичок «Кривбасса» Глеб Бухал прокомментировал подписание контракта с клубом:

«Очень доволен, что подписал контракт с «Кривбассом». Это очень перспективная команда, которая ставит перед собой амбициозные задачи. Я сделаю все возможное, чтобы помочь клубу достичь поставленных целей. Первые разговоры о возможном переходе в «Кривбасс» начались две-три недели назад. Очень обрадовался, узнав такой вариант продолжения карьеры, ведь знаю и слежу за клубом.

Над таким предложением долго не думал, особенно после личной встречи с президентом и генеральным директором «Кривбасса». Они рассказали об амбициях, стратегии и развитии клуба. В последнее время играл на позиции центрального защитника, но могу сыграть и опорного полузащитника. В центре поля тоже чувствую себя достаточно комфортно.

Что касается игроков «Кривбасса», то многих знаю лично. С несколькими вместе играли в «Александрии». «Кривбасс» постоянно развивается, стоит задача выйти в УПЛ, и он уверенно шагает к этому. Отмечу отличную инфраструктуру клуба: строятся стадионы, тренировочная база, новые качественные поля. «Кривбасс» – правильный выбор».

Источник — ФК Кривбасс

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Леха Аксютенко
    online
    Леха Аксютенко, 24.01.2022 21:57
    0
    Так он футболист, или все таки бухАл?
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