Арсенал нашел альтернативу Влаховичу в Испании

«Арсенал» продолжает активные поиски форварда, которого можно подписать в январское трансферное окно. Приоритетной кандидатурой для «Канониров» остается Душан Влахович из «Фиорентины», но серб не хочет переходить в лондонский клуб, предпочитая варианты с «Манчестер Сити» и «Ювентусом».

Альтернативу Влаховичу «Арсенал» нашел в Испании. Клуб проявляет интерес к форварду «Реал Сосьедада» и сборной Швеции Александеру Исаку.

В контракте 22-летнего шведе прописана клаусула в размере 90 миллионов евро. «Арсенал» не готов платить такую сумму и надеется договориться с «Реал Сосьедадом».

В нынешнем сезоне на счету Исака 8 голов и 2 ассиста в 25 матчах за «Реал Сосьедад» во всехт турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро.