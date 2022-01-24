Арсенал нашел альтернативу Влаховичу в Испании

«Арсенал» продолжает активные поиски форварда, которого можно подписать в январское трансферное окно. Приоритетной кандидатурой для «Канониров» остается Душан Влахович из «Фиорентины», но серб не хочет переходить в лондонский клуб, предпочитая варианты с «Манчестер Сити» и «Ювентусом».
Альтернативу Влаховичу «Арсенал» нашел в Испании. Клуб проявляет интерес к форварду «Реал Сосьедада» и сборной Швеции Александеру Исаку.
В контракте 22-летнего шведе прописана клаусула в размере 90 миллионов евро. «Арсенал» не готов платить такую сумму и надеется договориться с «Реал Сосьедадом».
В нынешнем сезоне на счету Исака 8 голов и 2 ассиста в 25 матчах за «Реал Сосьедад» во всехт турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро.
Источник — The Athletic
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