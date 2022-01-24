Арсенал нашел альтернативу Влаховичу в Испании

Лондонский клуб интересуется Александером Исаком

  • 24.01.2022 19:14
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Арсенал нашел альтернативу Влаховичу в Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

«Арсенал» продолжает активные поиски форварда, которого можно подписать в январское трансферное окно. Приоритетной кандидатурой для «Канониров» остается Душан Влахович из «Фиорентины», но серб не хочет переходить в лондонский клуб, предпочитая варианты с «Манчестер Сити» и «Ювентусом».

Альтернативу Влаховичу «Арсенал» нашел в Испании. Клуб проявляет интерес к форварду «Реал Сосьедада» и сборной Швеции Александеру Исаку.

В контракте 22-летнего шведе прописана клаусула в размере 90 миллионов евро. «Арсенал» не готов платить такую сумму и надеется договориться с «Реал Сосьедадом».

В нынешнем сезоне на счету Исака 8 голов и 2 ассиста в 25 матчах за «Реал Сосьедад» во всехт турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро.

Источник — The Athletic

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