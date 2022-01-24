ФОТО. Динамо на сборе: Вербич и Андриевский тренировались индивидуально

В понедельник киевское «Динамо» вернулось к привычному графику испанского сбора – две тренировки в день.



Собрав команду на поле перед утренней тренировкой, Мирча Луческу озвучил план работы. Утренняя сессия была посвящена работе над функциональной готовностью, однако объем беговой работы команда выполняла в игровых упражнениях с мячами.



Сперва это были квадраты с нейтральными игроками, в которых футболисты периодически менялись манишками и ролями.



Затем задание усложнилось: игроки как и прежде работали над контролем мяча и отбором в квадратах, однако по свистку они делали ускорение на противоположную часть поля в другой квадрат, где сразу должны были включаться в игру. Под конец такого изнуряющего упражнения игрокам уже с трудом удавалось держать мяч.



Затем футболисты работали в разных зонах поля в соответствии со своими игровыми позициями, при этом к работе в группе подключились вратари.



А завершилось занятие традиционным мини-турниром на три команды. При этом на позиции полевых игроков поочередно попробовали себя и голкиперы Георгий Бущан и Руслан Нещерет, ведь на три команды было три голкипера. Георгий в роль форварда вжился легко: забил гол и ещё раз опасно угрожал воротам, эффектно пробив в падении через себя.



На поле, но отдельно от группы занимались Беньямин Вербич и Александр Андриевский. А Владислав Дубинчак уже вернулся в группу и работал на равных с остальными игроками.