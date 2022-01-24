ФОТО. Динамо на сборе: Вербич и Андриевский тренировались индивидуально

Дубинчак вернулся в общую группу

  • 24.01.2022 17:15
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ФОТО. Динамо на сборе: Вербич и Андриевский тренировались индивидуально
© ФК Динамо Киев

В понедельник киевское «Динамо» вернулось к привычному графику испанского сбора – две тренировки в день. 
 
Собрав команду на поле перед утренней тренировкой, Мирча Луческу озвучил план работы. Утренняя сессия была посвящена работе над функциональной готовностью, однако объем беговой работы команда выполняла в игровых упражнениях с мячами. 
 
Сперва это были квадраты с нейтральными игроками, в которых футболисты периодически менялись манишками и ролями. 
 
Затем задание усложнилось: игроки как и прежде работали над контролем мяча и отбором в квадратах, однако по свистку они делали ускорение на противоположную часть поля в другой квадрат, где сразу должны были включаться в игру. Под конец такого изнуряющего упражнения игрокам уже с трудом удавалось держать мяч. 
 
Затем футболисты работали в разных зонах поля в соответствии со своими игровыми позициями, при этом к работе в группе подключились вратари. 
 
А завершилось занятие традиционным мини-турниром на три команды. При этом на позиции полевых игроков поочередно попробовали себя и голкиперы Георгий Бущан и Руслан Нещерет, ведь на три команды было три голкипера. Георгий в роль форварда вжился легко: забил гол и ещё раз опасно угрожал воротам, эффектно пробив в падении через себя. 
 
На поле, но отдельно от группы занимались Беньямин Вербич и Александр Андриевский. А Владислав Дубинчак уже вернулся в группу и работал на равных с остальными игроками. 

Источник — ФК Динамо Киев

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