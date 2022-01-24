Юрий ВИРТ: «На сборах делаем неприятную, но нужную работу»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о процессе подготовки его команды ко второй части сезона УПЛ на учебно-тренировочных сборах в Турции.

– Сегодня пробежались, продышались, набрали кислорода в легкие. Это неприятная работа, но она нужная.

– Видим, что не все выдержали темп. Немного ваш новичок полузащитник Владислав Крейда не набрал форму.

– Действительно, у него есть проблемы. Тем более, после болезни. Он переболел коронавирусом. Он сошел с дистанции, но надеюсь, что завтра все уже будет хорошо, - сказал Вирт.