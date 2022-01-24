Юрий ВИРТ: «На сборах делаем неприятную, но нужную работу»

Наставник «Вереса» высказался о тренировках

  • 24.01.2022 16:19
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Юрий ВИРТ: «На сборах делаем неприятную, но нужную работу»
© ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о процессе подготовки его команды ко второй части сезона УПЛ на учебно-тренировочных сборах в Турции. 

– Сегодня пробежались, продышались, набрали кислорода в легкие. Это неприятная работа, но она нужная. 

– Видим, что не все выдержали темп. Немного ваш новичок полузащитник Владислав Крейда не набрал форму.
– Действительно, у него есть проблемы. Тем более, после болезни. Он переболел коронавирусом. Он сошел с дистанции, но надеюсь, что завтра все уже будет хорошо, - сказал Вирт.

Источник — Футбол 1/2/3

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