Юрий ВИРТ: «На сборах делаем неприятную, но нужную работу»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о процессе подготовки его команды ко второй части сезона УПЛ на учебно-тренировочных сборах в Турции.
– Сегодня пробежались, продышались, набрали кислорода в легкие. Это неприятная работа, но она нужная.
– Видим, что не все выдержали темп. Немного ваш новичок полузащитник Владислав Крейда не набрал форму.
– Действительно, у него есть проблемы. Тем более, после болезни. Он переболел коронавирусом. Он сошел с дистанции, но надеюсь, что завтра все уже будет хорошо, - сказал Вирт.
Источник — Футбол 1/2/3
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