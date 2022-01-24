Клуб Второй лиги пригласил экс-игрока Динамо Брест

31-летний украинский центральный полузащитник Сергей Шаповал подпишет с «Перемогой» из Второй лиги контракт на правах свободного агента.
Ранее Сергей Шаповал выступал за такие команды: «Буча», «Нафком», «Нива» Тернополь, «Феникс-Ильичевец», «Львов», «Тирасполь, «Полония», «Торпедо» Жодино, «Гомель», «Ли Ман».
«Перемога» в турнирной таблице Второй лиги (группа Б) с 39 очками идет на третьем месте.
Ранее игроками «Перемоги» стали Артур Денчук, Роберт Гегедош, Дмитрий Немчанинов и Виталий Тимофеенко.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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