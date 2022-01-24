Игорь КОСТЮК: «Ребята проявили характер на фоне взрослых мужиков»

Старший тренер «Динамо» U19 Игорь Костюк подвел итоги первого контрольного матча на турецком сборе, в котором его подопечные обыграли местный «Демреспор» (2:1).

- В первой контрольной игре тренировочного сбора вы использовали 25 игроков. Если вратари провели примерно равное количество игрового времени, то полевые игроки – разное. С чем это связано?

- У нас есть определенные взаимосвязи между игроками, дали поиграть больше футболистам основного состава. Во втором тайме уже по мере усталости выпускали свежих игроков, которых нужно было посмотреть. Есть и новые ребята, которым выпадает возможность себя проявить. С этим и связана ротация.

- Филатов и Дячук сыграли по 70 минут, Танчак – 75. Как ребятам, на которых легла наибольшая игровая нагрузка, дались эти минуты?

- Вася Танчак по результатам тестирования был готов сыграть больше всех, и по игре было видно, что кондиции позволяют ему провести на поле столько времени. Филатов и Дячук – пара защитников, которым нужно получать игровое время, ведь мы рассчитываем на них в Юношеской лиге УЕФА. Филатов на протяжении сезона получал мало игровой практики, поэтому дали ему больше времени в этой игре вместе с Максом Дячуком.

- Дебютировали за команду U19 Балаба, Никита Леднев, Василец, Погорилый.

- У нас некоторые проблемы на позиции центрального защитника, поэтому мы привлекли из академии Балабу. Василец – игрок центра поля, у которого есть определенные задатки. Хотим посмотреть на него на сборе и дать возможность проявить себя в игре. Погорилый тренируется с нами давно, поэтому дали вратарям равное количество времени. Никита Леднев находится на просмотре, он тренировался с нами в конце сезона. У него также есть хорошие игровые качества, в тренировочном процессе мы его просмотрели, теперь нужно посмотреть, как он мыслит на футбольном поле и проявляет себя в игре.

- В матче со взрослой командой аматорского «Демреспора» вашим парням пришлось хорошенько потолкаться. Борьба прошла без последствий?

- Ребята проявили характер на фоне взрослых мужиков. Нужно сказать, что качество поля, на котором прошла игра, оставляет желать лучшего. Кроме того, и ветер мешал нам завершать некоторые атаки, сдувая мяч. Тем не менее, не уступили сопернику в борьбе, выдержали агрессивный футбол. Для нас это хорошо, ведь с первого контрольного матча ребята понимают ответственность, которая лежит на нас всех. Мы готовимся к непростой игре с «Депортиво», представляя в Юношеской лиге УЕФА нашу страну.

- Утренняя тренировка была посвящена восстановлению. Никто не получил повреждений?

- У некоторых ребят есть микроповреждения, но это рабочий процесс, в котором такие моменты всегда случаются. Футболисты, которые сыграли больше тайма, получили сегодня больше времени на отдых и восстановление, а остальные провели полноценную тренировку, имея шанс проявить свои индивидуальные качества.

- Первый забитый мяч записал на свой счет защитник – Максим Дячук. Для вас это символично?

- Мы создали достаточно моментов в атаке, которые не вышло реализовать. Но приятно, что удалось забить два мяча после стандартов. Имели стандартные положения у ворот соперников и в первом тайме, но, к сожалению, качество передачи не позволяло добраться до мяча. В перерыве я сказал ребятам, что мы не сможем забить, если не доставим мяч в эту зону. И во втором тайме, как только прошла передача в зону, мы забили оба мяча. Без качественного паса не будет голов. У нас есть несколько вариантов розыгрыша угловых, ребята агрессивно сыграли в зоне завершения – и это принесло результат.

- Какие основные акценты вы будете делать в первую неделю тренировочного процесса в турецкой Анталье?

- Прежде всего, необходимо вернуть ребят в обычный тренировочный режим. На тренировках будет поддерживаться интенсивность, они должны вспомнить наши игровые взаимосвязи. А к третьей-четвертой игре мы уже будем оттачивать модель, которую планируем использовать в игре с «Депортиво».