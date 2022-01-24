Игорь КОСТЮК: «Ребята проявили характер на фоне взрослых мужиков»

Наставник «Динамо» U19 рассказал о поединке с «Демреспором» (2:1)

  • 24.01.2022 15:41
  • 713 просмотров
  • 1 комментарий
Игорь КОСТЮК: «Ребята проявили характер на фоне взрослых мужиков»
© ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Старший тренер «Динамо» U19 Игорь Костюк подвел итоги первого контрольного матча на турецком сборе, в котором его подопечные обыграли местный «Демреспор» (2:1).

- В первой контрольной игре тренировочного сбора вы использовали 25 игроков. Если вратари провели примерно равное количество игрового времени, то полевые игроки – разное. С чем это связано?
- У нас есть определенные взаимосвязи между игроками, дали поиграть больше футболистам основного состава. Во втором тайме уже по мере усталости выпускали свежих игроков, которых нужно было посмотреть. Есть и новые ребята, которым выпадает возможность себя проявить. С этим и связана ротация.

- Филатов и Дячук сыграли по 70 минут, Танчак – 75. Как ребятам, на которых легла наибольшая игровая нагрузка, дались эти минуты?
- Вася Танчак по результатам тестирования был готов сыграть больше всех, и по игре было видно, что кондиции позволяют ему провести на поле столько времени. Филатов и Дячук – пара защитников, которым нужно получать игровое время, ведь мы рассчитываем на них в Юношеской лиге УЕФА. Филатов на протяжении сезона получал мало игровой практики, поэтому дали ему больше времени в этой игре вместе с Максом Дячуком.

- Дебютировали за команду U19 Балаба, Никита Леднев, Василец, Погорилый.
- У нас некоторые проблемы на позиции центрального защитника, поэтому мы привлекли из академии Балабу. Василец – игрок центра поля, у которого есть определенные задатки. Хотим посмотреть на него на сборе и дать возможность проявить себя в игре. Погорилый тренируется с нами давно, поэтому дали вратарям равное количество времени. Никита Леднев находится на просмотре, он тренировался с нами в конце сезона. У него также есть хорошие игровые качества, в тренировочном процессе мы его просмотрели, теперь нужно посмотреть, как он мыслит на футбольном поле и проявляет себя в игре.

- В матче со взрослой командой аматорского «Демреспора» вашим парням пришлось хорошенько потолкаться. Борьба прошла без последствий?
- Ребята проявили характер на фоне взрослых мужиков. Нужно сказать, что качество поля, на котором прошла игра, оставляет желать лучшего. Кроме того, и ветер мешал нам завершать некоторые атаки, сдувая мяч. Тем не менее, не уступили сопернику в борьбе, выдержали агрессивный футбол. Для нас это хорошо, ведь с первого контрольного матча ребята понимают ответственность, которая лежит на нас всех. Мы готовимся к непростой игре с «Депортиво», представляя в Юношеской лиге УЕФА нашу страну.

- Утренняя тренировка была посвящена восстановлению. Никто не получил повреждений?
- У некоторых ребят есть микроповреждения, но это рабочий процесс, в котором такие моменты всегда случаются. Футболисты, которые сыграли больше тайма, получили сегодня больше времени на отдых и восстановление, а остальные провели полноценную тренировку, имея шанс проявить свои индивидуальные качества.

- Первый забитый мяч записал на свой счет защитник – Максим Дячук. Для вас это символично?
- Мы создали достаточно моментов в атаке, которые не вышло реализовать. Но приятно, что удалось забить два мяча после стандартов. Имели стандартные положения у ворот соперников и в первом тайме, но, к сожалению, качество передачи не позволяло добраться до мяча. В перерыве я сказал ребятам, что мы не сможем забить, если не доставим мяч в эту зону. И во втором тайме, как только прошла передача в зону, мы забили оба мяча. Без качественного паса не будет голов. У нас есть несколько вариантов розыгрыша угловых, ребята агрессивно сыграли в зоне завершения – и это принесло результат.

- Какие основные акценты вы будете делать в первую неделю тренировочного процесса в турецкой Анталье?
- Прежде всего, необходимо вернуть ребят в обычный тренировочный режим. На тренировках будет поддерживаться интенсивность, они должны вспомнить наши игровые взаимосвязи. А к третьей-четвертой игре мы уже будем оттачивать модель, которую планируем использовать в игре с «Депортиво».

Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности