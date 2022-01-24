Арсений БАТАГОВ: «Рад, что Металлист возрождается»

Полузащитник «Полесья» Арсений Батагов прокомментировал участие своей команды в турнире Winter Cup 2022.

«Две команды Премьер-лиги, плюс «Металлист», который покупает латиноамериканцев. Думаю, будет интересно проверить себя на фоне таких соперников.

Я рад, что «Металлист» возрождается. Я просто с Харькова. Город заслуживает такой клуб как «Металлист». Я даже немного рад, что там появилась такая команда.

Мотивация, конечно, будет огромная - сыграть против таких команд, доказать себе и болельщикам, что мы можем добиваться результата. Я думаю, будут очень интересные игры. Будем стараться показывать хороший футбол», - сказал Батагов.