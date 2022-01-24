Арсений БАТАГОВ: «Рад, что Металлист возрождается»

Новичок «Полесья» – о развитии харьковского клуба

  • 24.01.2022 15:23
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Арсений БАТАГОВ: «Рад, что Металлист возрождается»
© СК Днепр-1. Арсений Батагов

Полузащитник «Полесья» Арсений Батагов прокомментировал участие своей команды в турнире Winter Cup 2022.

«Две команды Премьер-лиги, плюс «Металлист», который покупает латиноамериканцев. Думаю, будет интересно проверить себя на фоне таких соперников.

Я рад, что «Металлист» возрождается. Я просто с Харькова. Город заслуживает такой клуб как «Металлист». Я даже немного рад, что там появилась такая команда.

Мотивация, конечно, будет огромная - сыграть против таких команд, доказать себе и болельщикам, что мы можем добиваться результата. Я думаю, будут очень интересные игры. Будем стараться показывать хороший футбол», - сказал Батагов.

Источник — Футбол 1/2/3

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