Australian Open. Определились все участники 1/4 финала у мужчин

На этой стадии нас ожидает первой противостояние двух теннисистов из топ-10

  • 24.01.2022 15:05
  • 1025 просмотров
  • 1 комментарий
Australian Open. Определились все участники 1/4 финала у мужчин
© Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

В воскресенье и понедельник состоялись матчи четвертого раунда Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде.
 
Сегодня соревнований покинул последний австралиец Алекс де Минаур, который уступил Яннику Синнеру. Итальянец сразится против грека Стефаноса Циципаса, с трудом одолевшего Тэйлора Фрица из США.
 
Канадец Феликс Оже-Альяссим одержал волевую победу над Марином Чиличем из Хорватии и на стадии 1/4 финала сразится с Даниилом Медведевым из России, одолевшим американца Максима Кресси.

Australian Open. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

 Янник Синнер [11] –  Алекс де Минаур [32] – 7:6(3), 6:3, 6:4
 Стефанос Циципас [4] –  Тэйлор Фриц [20] – 4:6, 6:4, 4:6, 6:3, 6:4

 Феликс Оже-Альяссим [9] –  Марин Чилич [27] – 2:6, 7:6(7), 6:2, 7:6(4) 
Даниил Медведев [2] –  Максим Кресси – 6:2, 7:6(4), 6:7(4), 7:5

Australian Open. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Гаэль Монфис [17] –  Маттео Берреттини [7]
 Денис Шаповалов [14] –  Рафаэль Надаль [6]

Нижняя часть сетки

 Янник Синнер [11] –  Стефанос Циципас [4] 
 Феликс Оже-Альяссим [9] –  Даниил Медведев [2]

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    online
    Spectra, 24.01.2022 15:19
    0
    Циципас, такой ужасной игрой идёт дальше, Синнер должен спокойно ещё обыгравать, хочется финал Надаль-Медведев было бы очень интересно.
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