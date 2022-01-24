Australian Open. Определились все участники 1/4 финала у мужчин

В воскресенье и понедельник состоялись матчи четвертого раунда Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде.



Сегодня соревнований покинул последний австралиец Алекс де Минаур, который уступил Яннику Синнеру. Итальянец сразится против грека Стефаноса Циципаса, с трудом одолевшего Тэйлора Фрица из США.



Канадец Феликс Оже-Альяссим одержал волевую победу над Марином Чиличем из Хорватии и на стадии 1/4 финала сразится с Даниилом Медведевым из России, одолевшим американца Максима Кресси.

Australian Open. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Янник Синнер [11] – Алекс де Минаур [32] – 7:6(3), 6:3, 6:4

Стефанос Циципас [4] – Тэйлор Фриц [20] – 4:6, 6:4, 4:6, 6:3, 6:4

Феликс Оже-Альяссим [9] – Марин Чилич [27] – 2:6, 7:6(7), 6:2, 7:6(4)

Даниил Медведев [2] – Максим Кресси – 6:2, 7:6(4), 6:7(4), 7:5

Australian Open. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Гаэль Монфис [17] – Маттео Берреттини [7]

Денис Шаповалов [14] – Рафаэль Надаль [6]

Нижняя часть сетки

Янник Синнер [11] – Стефанос Циципас [4]

Феликс Оже-Альяссим [9] – Даниил Медведев [2]