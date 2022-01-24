Георгий БУЩАН: «Сегодня удалось забить. Такие занятия нравятся»

Вратарь «Динамо» рассказал о подготовке ко второй части сезона

  • 24.01.2022 14:18
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  • 1 комментарий
Георгий БУЩАН: «Сегодня удалось забить. Такие занятия нравятся»
© ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан рассказал о ходе учебно-тренировочного сбора в испанской Мурсии.

- Как тебе тренировочный процесс на сборе в Испании?
- Все хорошо. Поле, погода и все условия подходят для тренировок. С улыбкой готовимся ко второй части сезона.

- Погода мешает в подготовке?
- Погода – то что нужно для тренировок. Не жарко и не холодно. Поэтому получаем большое удовольствие от занятий.

- Позади два контрольных матча. Команда уже восстановилась, готова к третьему спаррингу?
- Конечно, готова. Это же сборы, через которые мы готовимся к сезону.

- Сегодня голкиперы активно работали вместе с другими игроками в поле. Такие упражнения нравятся?
- Конечно! Играя в поле, ты отрабатываешь игру ногами, что на сегодняшний день немаловажно. Плюс еще получаешь удовольствие, когда забиваешь голы. Сегодня удалось забить, поэтому такие занятия мне нравятся (улыбается).

- «Динамо» впервые проведет три сбора. Готов к этому физически и психологически?
- В общей сложности сборы продлятся 30 дней. Ничего нового в этом нет, мы проводили и по три сбора. Думаю, что и в физическом, и психологическом плане все будет хорошо.

Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
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    bullyUA
    bullyUA, 24.01.2022 14:27
    0
    Пора Бущана попробовать в атаке. С его ростом и прыгучестью все верховые мячи будут его. Да и ногами он играет классно.
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