КАРИКАТУРА ДНЯ. С днем рождения, Луис Суарес

Известный карикатурист Омар Момани поздравил уругвайского форварда мадридского «Атлетико» Луиса Суареса с 35-летием.
«С днем рождения, Луис Суарес», — прокомментировал Омар подборку работ, посвященную футболисту.
В текущем сезоне Суарес провел за «Атлетико» 29 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи.
Источник — Instagram
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