Тарас КАБАНОВ: «Отдам должное Гармашу»

Бывший нападающий сборной Украины Тарас Кабанов рассказал о футболистах, которые ему запомнились в первой части сезона УПЛ.

«В свое время мне приходилось выступать в нападении, поэтому больше следил за игроками этого амплуа. Хорошо проявил себя днепрянин Артем Довбик, отдам должное и динамовскому универсалу Денису Гармашу, который довольно эффективно действовал на острие», — считает Кабанов.