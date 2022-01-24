Тарас КАБАНОВ: «Отдам должное Гармашу»

Бывший нападающий сборной Украины Тарас Кабанов рассказал о футболистах, которые ему запомнились в первой части сезона УПЛ.
«В свое время мне приходилось выступать в нападении, поэтому больше следил за игроками этого амплуа. Хорошо проявил себя днепрянин Артем Довбик, отдам должное и динамовскому универсалу Денису Гармашу, который довольно эффективно действовал на острие», — считает Кабанов.
Источник — zbirna.com
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