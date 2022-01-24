Бывший игрок Шахтера расторг контракт с ВПК-Агро

Вингер Артем Дудик договорился о расторжении контракта с «ВПК-Агро». Соглашение должно было действовать до 30 июня нынешнего года.

25-летний Дудик перешел в «ВПК-Агро» минувшим летом на правах свободного агента, предыдущим его клубом был «Агробизнес». Статистика хавбека в чемпионате Первой лиги: 14 матчей, 1 голевая передача. Помимо этого, на счету футболиста 3 поединка в Кубке Украины.

23 января команда вышла из отпуска в заметно изменившемся составе и под руководством нового главного тренера Александра Поклонского начала подготовку к весенней части сезона.