Тарас КАБАНОВ: «Динамовская школа работает продуктивно»

Экс-игрок «Карпат» и сборной Украины Тарас Кабанов поделился мнением о том, кто станет чемпионом УПЛ.
«Если откровенно, то я симпатизирую «Динамо», которое делает ставку на доморощенных исполнителей. А то, что динамовская школа работает продуктивно, подтверждает приглашение Виталия Mиколенко в сильнейшую лигу мира. Кстати, я не считаю его уход в английский «Эвертон» большой потерей для киевлян. Просто позиция левого защитника — не ключевая в тактических построениях.
В борьбе за чемпионский титул очень много будет зависеть от того усилятся ли динамовцы забивным нападающим. Если да, то заметно осложнят жизнь «Шахтеру», в противном случае, «горняки» вернут себе звание лучшей команды», — считает Кабанов.
Источник — zbirna.com
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