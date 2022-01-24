Руслан НЕЩЕРЕТ: «Молодость проходит, пора становиться более зрелым»

Голкипер «Динамо» рассказал о подготовке ко второй части сезона

  • 24.01.2022 11:23
  • 195 просмотров
  • 0 комментариев
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Молодость проходит, пора становиться более зрелым»
© ФК Динамо Киев. Руслан Нещерет

Голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет, отметивший накануне своё 20-летие, поделился впечатлениями от сбора в Испании.

- Руслан, ощущаешь уже себя на свои 20?
- Конечно, ощущаю: уже ноги болят, спина болит. Ладно, шучу :) На самом деле, ничего нового, просто годы идут. Молодость проходит, пора становиться более зрелым, опыта набираться у старших.

- Команда провела два первых матча, в каких кондициях сейчас ребята?
- Кондиции очень хорошие. Можно сказать, набрали хорошие обороты. Постепенно закладываем фундамент.

- Соперники в этих матчах нечасто били по воротам. Легко ли было сберегать концентрацию?
- Мы выполняем указания тренера. У нас всегда стоит задача сыграть сзади на ноль, а все, что мы отрабатываем на тренировках, реализовать в игре.

- Зато сегодня во время тренировки у голкиперов хватало работы. Такие тренировки приносят удовольствие?
- Да, такие тренировки нам нравятся. Но бывает, что чересчур много ударов и ты чисто физически не успеваешь со всеми ударами справляться.

- Какие нюансы в работе вратарей при такой погоде?
- Нужно быть более внимательным, когда скользкое поле и скользкий мяч. Скорость скольжения мяча выше и нужно больше концентрации внимания.

- Вратари сегодня играли в квадратах. Скоро будете играть ногами на уровне с полевыми игроками?
- Мы к этому подходим, ведь футбол совершенствуется. Игра ногами вратарей сейчас - один из важных элементов игры, и мы делаем все, чтобы быть на этом уровне.

Михаил Леонидович и Мистер дают нам указания, какие мы должны делать передачи.

- Твой день рождения часто выпадает на сборы. Уже придумал, как можно отпраздновать в условиях рабочего процесса?
- Вчера скушал тортик — не больше. Команда вчера победила, это был хороший подарок на день рождения.

Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности