Руслан НЕЩЕРЕТ: «Молодость проходит, пора становиться более зрелым»

Голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет, отметивший накануне своё 20-летие, поделился впечатлениями от сбора в Испании.

- Руслан, ощущаешь уже себя на свои 20?

- Конечно, ощущаю: уже ноги болят, спина болит. Ладно, шучу :) На самом деле, ничего нового, просто годы идут. Молодость проходит, пора становиться более зрелым, опыта набираться у старших.

- Команда провела два первых матча, в каких кондициях сейчас ребята?

- Кондиции очень хорошие. Можно сказать, набрали хорошие обороты. Постепенно закладываем фундамент.

- Соперники в этих матчах нечасто били по воротам. Легко ли было сберегать концентрацию?

- Мы выполняем указания тренера. У нас всегда стоит задача сыграть сзади на ноль, а все, что мы отрабатываем на тренировках, реализовать в игре.

- Зато сегодня во время тренировки у голкиперов хватало работы. Такие тренировки приносят удовольствие?

- Да, такие тренировки нам нравятся. Но бывает, что чересчур много ударов и ты чисто физически не успеваешь со всеми ударами справляться.

- Какие нюансы в работе вратарей при такой погоде?

- Нужно быть более внимательным, когда скользкое поле и скользкий мяч. Скорость скольжения мяча выше и нужно больше концентрации внимания.

- Вратари сегодня играли в квадратах. Скоро будете играть ногами на уровне с полевыми игроками?

- Мы к этому подходим, ведь футбол совершенствуется. Игра ногами вратарей сейчас - один из важных элементов игры, и мы делаем все, чтобы быть на этом уровне.

Михаил Леонидович и Мистер дают нам указания, какие мы должны делать передачи.

- Твой день рождения часто выпадает на сборы. Уже придумал, как можно отпраздновать в условиях рабочего процесса?

- Вчера скушал тортик — не больше. Команда вчера победила, это был хороший подарок на день рождения.