Олег ДУЛУБ: «Надо работать над атакой»

Наставник «Львова» высказался о первом зимнем спарринге команды

  • 24.01.2022 05:00
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Олег ДУЛУБ: «Надо работать над атакой»
© ФК Львов. Олег Дулуб

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб поделился впечатлениями от игры своей команды в контрольном матче с австрийским «Хартбергом» (0:0).

«Это была очень тяжелая игра, футболисты находятся под нагрузками. Хорошо, что не пропустили гол, но надо работать над атакой. Фарук Мия сыграл всего 30 минут, у него был мышечный спазм. Я просил игроков, когда они будут чувствовать что-то необычное, выходить из игры, чтобы не было мышечных травм», - сказал Дулуб.

Напомним, что первую часть сезона «Львов» завершил на 12 месте в турнирной таблице, имея в активе 17 очков.

Источник — Футбол 1/2/3

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