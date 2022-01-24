Олег ДУЛУБ: «Надо работать над атакой»

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб поделился впечатлениями от игры своей команды в контрольном матче с австрийским «Хартбергом» (0:0).
«Это была очень тяжелая игра, футболисты находятся под нагрузками. Хорошо, что не пропустили гол, но надо работать над атакой. Фарук Мия сыграл всего 30 минут, у него был мышечный спазм. Я просил игроков, когда они будут чувствовать что-то необычное, выходить из игры, чтобы не было мышечных травм», - сказал Дулуб.
Напомним, что первую часть сезона «Львов» завершил на 12 месте в турнирной таблице, имея в активе 17 очков.
Источник — Футбол 1/2/3
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