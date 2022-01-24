Николай МАТВИЕНКО: «От нагрузок на сборах никуда не денешься»

Защитник «Шахтера» ответственно относится к подготовке ко второй части сезона

  • 24.01.2022 04:40
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Николай МАТВИЕНКО: «От нагрузок на сборах никуда не денешься»
© ФК Шахтер. Николай Матвиенко

Защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко высказался о важности сборов для футболистов.

«Сборы есть сборы, мы готовимся к ним, и это неотъемлемая часть нашей карьеры и работы. Поэтому мы готовы к нагрузкам, от этого никуда не денешься. Ты должен понимать, что без них будет сложнее в чемпионате, и нужно выбрать: либо ты сейчас тренируешься как попало, но потом будет сложно дальше, либо сейчас отработаешь, а потом будет легче», - сказал Матвиенко.

Напомним, что первую часть сезона «Шахтер» завершил в статусе лидера чемпионата, имея в активе 47 очков.

Источник — Футбол 1/2/3

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