Николай МАТВИЕНКО: «От нагрузок на сборах никуда не денешься»

Защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко высказался о важности сборов для футболистов.

«Сборы есть сборы, мы готовимся к ним, и это неотъемлемая часть нашей карьеры и работы. Поэтому мы готовы к нагрузкам, от этого никуда не денешься. Ты должен понимать, что без них будет сложнее в чемпионате, и нужно выбрать: либо ты сейчас тренируешься как попало, но потом будет сложно дальше, либо сейчас отработаешь, а потом будет легче», - сказал Матвиенко.

Напомним, что первую часть сезона «Шахтер» завершил в статусе лидера чемпионата, имея в активе 47 очков.