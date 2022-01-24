Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Главное – подготовиться к чемпионату»

Хавбек «Черноморца» высказался о Winter Cup 2022

  • 24.01.2022 04:00
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Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Главное – подготовиться к чемпионату»
© ФК Динамо Киев. Георгий Цитаишвили

Футболист одесского «Черноморца» Георгий Цитаишвили поделился мнением о турнире  Winter Cup 2022.

«Знаю, что мы будем участвовать в турнире Winter Cup 2022, но я об этом не думаю. У меня есть работа на каждый день, так что о турнире будем думать уже тогда, когда он начнется. «Металлист», «Верес» и «Полесье» - хорошие команды, так что будет интересно. Но главное - подготовиться к чемпионату», - сказал Цитаишвили.

Источник — Футбол 1/2/3

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