Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Главное – подготовиться к чемпионату»

Футболист одесского «Черноморца» Георгий Цитаишвили поделился мнением о турнире Winter Cup 2022.
«Знаю, что мы будем участвовать в турнире Winter Cup 2022, но я об этом не думаю. У меня есть работа на каждый день, так что о турнире будем думать уже тогда, когда он начнется. «Металлист», «Верес» и «Полесье» - хорошие команды, так что будет интересно. Но главное - подготовиться к чемпионату», - сказал Цитаишвили.
Источник — Футбол 1/2/3
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