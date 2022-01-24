Юрий МАКСИМОВ: «У нас на сборах 5 человек травмированных»

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов рассказал, в каком состоянии его команда подходит к сборам в Турции.

«Задача - чтобы никто не получил травму перед сезоном. У нас на сборах 5 человек травмированных. Бацула приехал с проблемой. У Вовы Чеснакова подозрение на мениск, что надо операцию делать. Скляру три недели ничего делать нельзя.

Сейчас для сборов прекрасные условия. В Украине лежит снег, а там хорошая погода. Есть хорошие поля, есть с кем провести спарринги. Никто футболистов не дергает: ни жены, ни дети. Так что можно нормально проводить работу», - сказал Максимов.