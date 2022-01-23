Еще один Василь. Брат экс-вратаря Зари находится на просмотре в Черноморце

боснийский вратарь Филип Василь является младшим братом Николы Василя

  • 23.01.2022 23:23
  • 469 просмотров
  • 0 комментариев
Еще один Василь. Брат экс-вратаря Зари находится на просмотре в Черноморце
© nfsbih.net. Филип Василь

На просмотр в одесский «Черноморец» прибыл 22-летний боснийский вратарь Филип Василь, который является младшим братом экс-голкипера «Зари» Николы Василя.

Предыдущим клубом голкипера был боснийский «Травник». По данным веб-портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока оценивается в 125 тысяч евро.

В команде Романа Григорчука сейчас в турецком Белеке тренируются пятеро вратарей: Евгений Паст, Даниил Варакута, Владислав Кучерук, Владимир Крынский, Филип Василь.

В общей сложности на тренировочном сборе в Турции в лагере одесского «Черноморца» находится 16 приглашенных футболистов. Большинство уже подписало контракты с клубом, но другие до сих пор находятся в роли потенциальных новичков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности