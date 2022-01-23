Еще один Василь. Брат экс-вратаря Зари находится на просмотре в Черноморце

На просмотр в одесский «Черноморец» прибыл 22-летний боснийский вратарь Филип Василь, который является младшим братом экс-голкипера «Зари» Николы Василя.

Предыдущим клубом голкипера был боснийский «Травник». По данным веб-портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока оценивается в 125 тысяч евро.

В команде Романа Григорчука сейчас в турецком Белеке тренируются пятеро вратарей: Евгений Паст, Даниил Варакута, Владислав Кучерук, Владимир Крынский, Филип Василь.

В общей сложности на тренировочном сборе в Турции в лагере одесского «Черноморца» находится 16 приглашенных футболистов. Большинство уже подписало контракты с клубом, но другие до сих пор находятся в роли потенциальных новичков.