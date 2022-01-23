Днепр-1 отправился на сбор в Турцию. Кого взял Йовичевич

«Днепр-1» отправился на сбор в Турцию, где проведет две двухнедельные тренировочные сессии. Наставник Игор Йовичевич взял с собой 27 футболистов.
Вратари: Валентин Кожокару, Валерий Юрчук, Мирослав Зновенко, Яков Кинарейкин.
Защитники: Владимир Адамюк, Роман Вантух, Никита Кравченко, Сергей Логинов, Валерий Лучкевич, Нельсон Монте, Александр Сваток, Богдан Чалый.
Полузащитники: Алексей Гуцуляк, Невен Джурасек, Франсиско Ди Франко, Даниил Игнатенко, Игорь Когут, Александр Назаренко, Александр Пихаленок, Билл, Валентин Рубчинский, Максим Соловьев, Егор Ярмолюк.
Форварды: Марк Гуаль, Артем Довбик, Иван Демиденко, Даниэль Кивинда.
На первом этапе команда планирует три спарринга.
Источник — СК Днепр-1
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