Динамо U-19 – Демреспор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Киевское «Динамо» U-19 проводит первый матч на учебно-тренировочных сборах в Турции в 2022 году.
Динамо U-19 – Демперспор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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Владислав Дубінчак, який отримав забій під час контрольного матчу, займався біговою роботою разом із Артемом Бєсєдіним та Вітіньйо.
Вже під час збору Вітіньйо та Артем Бєсєдін застудилися. Тести на COVID-19 показали негативні результати, проте на кілька днів гравці вибули із тренувального процесу.
Окремо від загальної групи в тренажерному залі біля футбольного поля займалися Олександр Андрієвський та Беньямін Вербич, які отримали забої так само як і Владислав Дубінчак.
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