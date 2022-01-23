Динамо U-19 – Демреспор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 января в 14:00 спарринг на учебно-тренировочных сборах в Турции

  • 23.01.2022 15:00
  • 1340 просмотров
  • 3 комментария
Динамо U-19 – Демреспор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» U-19 проводит первый матч на учебно-тренировочных сборах в Турции в 2022 году.

Динамо U-19 – Демперспор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
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    zhyr
    zhyr, 23.01.2022 15:21
    +1
    Схоже в Динамо важливіше титули в молодіжній команді, ніж підготовка молодих футболістів для основної команди. Чому Діало не на зборах з основою?
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    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 23.01.2022 15:06
    0
    Кто там про Дубинчака спрашивал :
    Владислав Дубінчак, який отримав забій під час контрольного матчу, займався біговою роботою разом із Артемом Бєсєдіним та Вітіньйо.
    Вже під час збору Вітіньйо та Артем Бєсєдін застудилися. Тести на COVID-19 показали негативні результати, проте на кілька днів гравці вибули із тренувального процесу.
    Окремо від загальної групи в тренажерному залі біля футбольного поля займалися Олександр Андрієвський та Беньямін Вербич, які отримали забої так само як і Владислав Дубінчак.
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    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 23.01.2022 15:04
    0
    Ох Диало и возит … нормально только что дал в штангу !
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