ВИДЕО. Какую ЗП дают Шевченко, Нганну защитил титул, ставим на Челси

1. Шевченко и сборная Польши. Названа сумма, которую предлагают украинцу

2. Нганну в тяжелом поединке защитил титул UFC

3. Морено потерял титул чемпиона UFC

4. Прогноз на матч Челси – Тоттенгэм

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.