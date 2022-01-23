Стал известен регламент Winter Cup 2022

Турнир будет разыгрываться по групповой системе

  • 23.01.2022 13:14
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Стал известен регламент Winter Cup 2022
© ФК Металлист

С 3 по 12 февраля в турецком Белеке состоится турнир Winter Cup 2022, в котором сыграют харьковский «Металлист», житомирское «Полесье», ровенский «Верес» и одесский «Черноморец».

Турнир будет разыгрываться по групповой системе. За победу команда получает 3 очка, за ничью — одно. Для дополнительной интриги, в случае ничейного исхода, будет пробиваться серия одиннадцатиметровых, победитель которой получает дополнительный балл — то есть 2 за игру.

В каждом матче Winter Cup будет разрешено 5 замен на протяжении трех слотов. В случае двух желтых или прямой красной игрок покидает поле, а его команда остается в меньшинстве, однако на следующий матч дисквалификация не распространяется.

Матчи проведут турецкие судейские бригады. Игры пройдут без системы VAR.

Источник — ФК Металлист

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