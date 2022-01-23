Защитник Динамо: «Много мячей у нас вылетало за сетку»

Василий Танчак рассказал о подготовке ко второй части сезона

  • 23.01.2022 12:46
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Защитник Динамо: «Много мячей у нас вылетало за сетку»
© ФК Динамо Киев. Василий Танчак

Защитник «Динамо» U19 Василий Танчак поделился впечатлениями от стартовых дней тренировочных сборов в Турции.

– Вчера на двух тренировках у нас были игровые серии, практически все время работали с мячом, тогда как в Киеве было больше беговых занятий. Рады вернуться к работе с мячом, это всегда приятный момент. Тренировали удары по воротам, поиграли в футбол, привыкли к мячу – настраиваемся на первую контрольную игру (против взрослой команды «Демреспора». – Прим.ред.).

– В Киеве у вас не было игровых серий?
– Нет, у нас была беговая работа и аэробика. Несмотря на то, что мы получили программу индивидуальной подготовки на каникулах, нужно было набрать определенный беговой километраж после отпуска. И после этого уже в хорошем настроении прилетели в Турцию, чтобы перейти к работе с мячами.

– Какие нагрузки от тренера по физподготовке получаете сейчас на тренировках?
– У нас была скоростно-силовая работа, работа на координацию, которую мы часто выполняем. Она направлена ​​на укрепление мышц и помогает в игре. Должны были ее сделать, ведь последний раз выполняли в Киеве. Это трудная работа, но необходимая.

– Насколько ты уже восстановил свои кондиции после зимнего перерыва?
– Я старался готовиться во время отпуска, ведь знал, что на сборах будет тяжело. Поэтому в целом сложностей не ощущаю, было тяжело лишь во время беговой работы. Чувствую себя хорошо, постепенно набираю кондиции. Думаю, после прохождения сборов будем готовы на все 100 процентов.

– Олег Венглинский остался недоволен, когда вы перешли к комбинациям и ударам по воротам. Какие претензии высказывал тренер?
– Претензий как таковых не было, просто много мячей у нас вылетало за сетку. А по нашим правилам, если мяч вылетает за сетку, забирают один гол. Мы должны были забивать больше в серии. Но ничего, со временем наверстаем потерянное – и все будет хорошо.

– Было видно, что вы соскучились по работе с мячами?
– Да, мы очень соскучились по мячам и ударам. Играть в футбол нам только в радость. Потому, мне кажется, на тренировках показываем свое желание играть, бороться за место в составе.

– Какие у тебя мысли по поводу матча с «Депортиво» и подготовки к этому сопернику в Юношеской лиге УЕФА?
– Учебно-тренировочный сбор и проводится для того, чтобы мы как можно лучше подготовились к матчу с «Депортиво». Как мы знаем, это хорошая команда, мощно играющая дома. Все испанские клубы хорошо владеют мячом, очень сильны в этом компоненте. Будем выкладываться в каждом контрольном матче на максимум, чтобы хорошо подготовиться к встрече с «Депортиво».

Конечно, мысли только об этом матче, ведь это юношеская Лига чемпионов, тот турнир, в котором мы имеем возможность себя показать. Для этого мы здесь работаем, стараясь проводить каждую тренировку и игру на максимуме.

– Вы уже начали работу над тактикой?
– Да, отрабатываем эти моменты. Ведь держать мяч – это одно, а продвигаться вперед и забивать – это совсем другое. «Депортиво» не только контролирует мяч, но и хорошо передвигает его вперед, у них есть хорошие нападающие, качественно работающие с мячом и забивающие много голов. Но мы тоже работаем над этими аспектами. Думаю, успеем хорошо подготовиться к поединку. Как мы будем работать на учебно-тренировочном сборе – так и будет выглядеть наша игра в Испании.

Источник — ФК Динамо Киев

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