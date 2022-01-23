Минай
0 : 1
Дебрецен
22.01.2022, FT

Владимир ШАРАН: «Ни один из новичков пока не получит контракт»

Наставник «Миная» подвел итоги поединка с «Дебреценом» (0:1)

  • 23.01.2022 12:12
  • 271 просмотр
  • 1 комментарий
Владимир ШАРАН: «Ни один из новичков пока не получит контракт»
© ФК Александрия. Владимир Шаран

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран поделился впечатлениями от игры своей команды в первом контрольном матче на зимних сборах. В стартовом спарринге клуб из Закарпатья уступил венгерскому «Дебрецену» со счетом 0:1.

«Мне понравилось, как играла команда. В первом тайме мы просматривали потенциальных новичков, а во втором играли те, кто сейчас здоров. Некоторые игроки приболели, некоторые получили травмы. Игру новичков пока никак не оцениваю. Некоторые останутся с нами и продолжат тренировочный сбор.

Получит ли контракт кто-то из новичков? Нет, пока ни одного такого игрока нет», — сказал Шаран.

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
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    kaka
    kaka, 23.01.2022 12:36
    0
    Успехов нашему бывшему коучу
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