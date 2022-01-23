Владимир ШАРАН: «Ни один из новичков пока не получит контракт»

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран поделился впечатлениями от игры своей команды в первом контрольном матче на зимних сборах. В стартовом спарринге клуб из Закарпатья уступил венгерскому «Дебрецену» со счетом 0:1.
«Мне понравилось, как играла команда. В первом тайме мы просматривали потенциальных новичков, а во втором играли те, кто сейчас здоров. Некоторые игроки приболели, некоторые получили травмы. Игру новичков пока никак не оцениваю. Некоторые останутся с нами и продолжат тренировочный сбор.
Получит ли контракт кто-то из новичков? Нет, пока ни одного такого игрока нет», — сказал Шаран.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.