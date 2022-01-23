Президенты Реала и Барселоны заключили «пакт о ненападении»

По информации испанских СМИ, президенты «Реала» и «Барселоны», Флорентино Перес и Жоан Лапорта, заключили своеобразный «пакт о ненападении».
Они договорились не переманивать игроков друг у друга. Это сделано для того, чтобы агенты не использовали при переговорах интерес клуба-конкурента как аргумент для повышения зарплаты.
При этом Перес и Лапорта договорились, что данное ограничение не распространяется на игроков, у которых истекают контракты.
Источник — Marca
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