Эриксен продолжит карьеру в АПЛ

29-летний датский атакующий полузащитник Кристиан Эриксен может перейти в английский «Брентфорд» в ближайшие три дня.

Футболисту осталось пройти медосмотр в английском клубе.

Кристиан, который пережил остановку сердца во время поединка Евро-2020, стремится возобновить спортивную карьеру. В декабре Кристиан расторгнул контракт с миланским «Интером» по обоюдному согласию сторон. С 2013 по 2020 годы хавбек выступал за лондонский «Тоттенхэм».

В активе Эриксена 109 матчей за национальную сборную Дании, где он забил 36 мячей.