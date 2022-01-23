Эриксен продолжит карьеру в АПЛ

Датский футболист подпишет контракт с «Брентфордом»

  • 23.01.2022 11:49
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Эриксен продолжит карьеру в АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний датский атакующий полузащитник Кристиан Эриксен может перейти в английский «Брентфорд» в ближайшие три дня.

Футболисту осталось пройти медосмотр в английском клубе.

Кристиан, который пережил остановку сердца во время поединка Евро-2020, стремится возобновить спортивную карьеру. В декабре Кристиан расторгнул контракт с миланским «Интером» по обоюдному согласию сторон. С 2013 по 2020 годы хавбек выступал за лондонский «Тоттенхэм».

В активе Эриксена 109 матчей за национальную сборную Дании, где он забил 36 мячей.

Источник — Mirror

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