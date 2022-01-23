Олег ШЕЛАЕВ: «Миколенко нужно стараться изо всех сил»

Бывший полузащитник «Днепра», «Металлиста» и сборной Украины Олег Шелаев поделился мнением о переходе 22-летнего украинского защитника Виталия Миколенко в «Эвертон» и о влиянии этого трансфера на его игру за украинскую национальную команду.

«Если он будет здоров, то будет играть, и очень поможет национальной команде в плей-офф отбора на ЧМ-2022. О его переходе сейчас говорят разное… Но я вижу много объективных факторов, объясняющих почему все так складывается для Миколенко — и то, что он провел только первые матчи за «Эвертон», и соответствующие эмоции, волнение, языковой барьер. Приедет Виталий в Киев, где сборная Украины будет готовиться, тогда и посмотрим. Но ему нужно стараться сейчас изо всех сил», — считает Шелаев.