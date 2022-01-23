ПСЖ – Реймс. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Тренер «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 22-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» – «Реймс».

«В предыдущем туре Лиги 1 ПСЖ на своем поле выиграл у «Бреста» со счетом 2:0. В свою очередь, «Реймс» уступил на своем поле «Мецу» со счетом 0:1.

В турнирной таблице Лиги 1 с 50 баллами в активе ПСЖ уверенно лидирует, «Реймс» с 24 баллами находится на 14 позиции.

В своей истории эти соперники встречались на поле 29 раз. В 14 встречах победу одержали парижане, в 8 поединках сильнее оказались игроки «Реймса», еще в 7 поединках были зафиксированы ничьи.

Думаю, в этом поединке ПСЖ добьется легкой победы», - сказал Бартулович.

Матч «ПСЖ» – «Реймс» состоится состоится 23-го января. Начало встречи в 21:45.

Младен Бартулович — известный хорватский футболист, недавно завершивший карьеру, тренер «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».