Реал – Эльче. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз специалиста на матч чемпионата Испании

  • 23.01.2022 01:06
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Реал – Эльче. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 22-го тура испанской Примеры «Реал» Мадрид – «Эльче».

«Перед этим матчем чемпионата Испании «Эльче» и «Реал» 20-го октября играли в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Основное время этого поединка завершилось вничью 0:0 и судьба встречи решалась в дополнительное время. «Эльче» первым забил, но мадридцам удалось победить со счетом 2:1, благодаря голам Иско и Азара.

В предыдущем матче Примеры «Реал» со счетом 4:1 обыграл «Валенсию». Затем мадридцы в рамках Суперкубка Испании победили «Барселону» (3:2) и «Атлетик» (2:0), что позволило им завоевать трофей. «Эльче» после поражения от «Барселоны» (2:3) выиграл два матча Примеры кряду, победив «Эспаньол» (2:1) и «Вильярреал» (1:0).

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» с 49 очками идет первым, «Эльче» с 22 баллами расположился на 15 позиции.

Я поставлю на уверенную победу «Реала» в этом матче», - сказал Бартулович.

Матч «Реал» Мадрид – «Эльче» состоится 23-го января. Начало встречи в 17:15.

Младен Бартулович  — известный хорватский футболист, недавно завершивший карьеру, тренер «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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