В случае ничьей в матчах Winter Cup 2022 будут пробиваться пенальти

В турецком городе Белек состоится турнир Winter Cup 2022 с участием клубов УПЛ и Первой лиги.
Соревнования пройдут с 3 февраля по 12 февраля. В турнире примут участие «Черноморец», «Верес», «Металлист» и «Полесье».
Одесский клуб опубликовал несколько пунктов регламента, согласно которому и будут определять победителя.
- За победу в матче будет насчитываться 3 очка. За ничью – одно.
- Если в основное время победитель не определен, команды бьют одиннадцатиметровые.
- Команда, победившая в серии пенальти, получает дополнительное очко.
- Что касается замен, то на Winter Cup действует норма, как и в чемпионате УПЛ: пять замен в течение игры в три слота.
- Две желтые в матче или красная – игрок покидает поле, команда доигрывает в меньшинстве. Но дальше эти карточки аннулируются.
- Все матчи Winter Cup 2022 будут обслуживать турецкие бригады арбитров.
- VAR на турнире работать не будет.
Источник — Instagram
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