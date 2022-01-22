В случае ничьей в матчах Winter Cup 2022 будут пробиваться пенальти

В турецком городе Белек состоится турнир Winter Cup 2022 с участием клубов УПЛ и Первой лиги.



Соревнования пройдут с 3 февраля по 12 февраля. В турнире примут участие «Черноморец», «Верес», «Металлист» и «Полесье».



Одесский клуб опубликовал несколько пунктов регламента, согласно которому и будут определять победителя.



- За победу в матче будет насчитываться 3 очка. За ничью – одно.



- Если в основное время победитель не определен, команды бьют одиннадцатиметровые.



- Команда, победившая в серии пенальти, получает дополнительное очко.



- Что касается замен, то на Winter Cup действует норма, как и в чемпионате УПЛ: пять замен в течение игры в три слота.



- Две желтые в матче или красная – игрок покидает поле, команда доигрывает в меньшинстве. Но дальше эти карточки аннулируются.



- Все матчи Winter Cup 2022 будут обслуживать турецкие бригады арбитров.



- VAR на турнире работать не будет.