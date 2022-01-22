В случае ничьей в матчах Winter Cup 2022 будут пробиваться пенальти

Дисциплинарные санкции будут действовать только в рамках одного матча, после него аннулируются

  • 22.01.2022 23:24
  • 604 просмотра
  • 5 комментариев
В случае ничьей в матчах Winter Cup 2022 будут пробиваться пенальти
© ТК Футбол 1/2/3

В турецком городе Белек состоится турнир Winter Cup 2022 с участием клубов УПЛ и Первой лиги.
 
Соревнования пройдут с 3 февраля по 12 февраля. В турнире примут участие «Черноморец», «Верес», «Металлист» и «Полесье».
 
Одесский клуб опубликовал несколько пунктов регламента, согласно которому и будут определять победителя.
 
- За победу в матче будет насчитываться 3 очка. За ничью – одно.
 
- Если в основное время победитель не определен, команды бьют одиннадцатиметровые.
 
- Команда, победившая в серии пенальти, получает дополнительное очко.
 
- Что касается замен, то на Winter Cup действует норма, как и в чемпионате УПЛ: пять замен в течение игры в три слота.
 
- Две желтые в матче или красная – игрок покидает поле, команда доигрывает в меньшинстве. Но дальше эти карточки аннулируются. 
 
- Все матчи Winter Cup 2022 будут обслуживать турецкие бригады арбитров.
 
- VAR на турнире работать не будет.

Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Энди Мир
    Энди Мир, 22.01.2022 23:35
    +5
    * * очень важная новость , ярики уже плачут от счастья чувствуя завоевание кубка эквивалентного ЛЧ.
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    Savchuk
    Savchuk, 22.01.2022 23:42
    +3
    Напевне спеціально для МКГ організували турнір
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    ABOBA
    online
    ABOBA, 22.01.2022 23:47
    +2
    Savchuk, 22.01.2022 23:42
    Напевне спеціально для МКГ організували турнір
    Ну так а чё тогда твое Динамо забоялось в нем участвовать?
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    Муґунот Уух
    Муґунот Уух, 22.01.2022 23:58
    0
    ABOBA, 22.01.2022 23:47
    Ну так а чё тогда твое Динамо забоялось в нем участвовать?
    не посчитало себя достойным такой б/п представительной иавторитетной компании
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    ABOBA
    online
    ABOBA, 22.01.2022 23:29
    -6
    Это интересно
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