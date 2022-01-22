Снова без Малиновского. Руслан третий раз кряду вне заявки Аталанты

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Аталанта» на выезде сыграет против «Лацио».

В заявке бергамской команды снова не оказалось Руслана Малиновского. Очевидно, игрок продолжает выздоравливаться после коронавируса.

Последний раз Малиновский играл 9 января в матче с «Удинезе».

