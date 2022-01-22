Снова без Малиновского. Руслан третий раз кряду вне заявки Аталанты

Видимо, Руслан еще не выздоровел после коронавируса

  • 22.01.2022 21:09
  • 1055 просмотров
  • 2 комментария
Снова без Малиновского. Руслан третий раз кряду вне заявки Аталанты
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Аталанта» на выезде сыграет против «Лацио».

В заявке бергамской команды снова не оказалось Руслана Малиновского. Очевидно, игрок продолжает выздоравливаться после коронавируса.

Последний раз Малиновский играл 9 января в матче с «Удинезе».
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
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    avk2307
    online
    avk2307, 22.01.2022 21:23
    0
    aleksandrdryn, 22.01.2022 21:20
    Что-то никто из наших даже в заявку не попадает.... Ярмолу не считаем, баночник пенсионер
    А тебе сколько лет ? если Ярмола пенсионер?
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    aleksandrdryn
    aleksandrdryn, 22.01.2022 21:20
    -1
    Что-то никто из наших даже в заявку не попадает.... Ярмолу не считаем, баночник пенсионер
    Ссылка
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