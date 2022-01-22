Australian Open. Стали известны участницы четвертого круга у женщин

Во вторую неделю австралийского мейджора пробились четыре американки

  • 22.01.2022 15:28
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Australian Open. Стали известны участницы четвертого круга у женщин
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ализе Корне

В пятницу и в субботу состоялись матчи третьего раунда Открытого чемпионата Австралии в женской одиночной сетке.
 
Сегодня неожиданных результатов не произошло, но верхняя половина сетки по прежнему выглядит гораздо сильнее нижней.

Australian Open. Пары 1/16 финала

Нижняя часть сетки

 Даниэль Коллинс [27] –  Клара Таусон – 4:6, 6:4, 7:5
 Элиза Мертенс [19] –  Чжан Шуай – 6:2, 6:2

 Симона Халеп [14] –  Данка Ковинич – 6:2, 6:1
 Ализе Корне –  Тамара Зиданшек [29] – 4:6, 6:4, 6:2

 Ига Свёнтек [7] –  Дарья Касаткина [25] – 6:2, 6:3
 Сорана Кырстя –  Анастасия Павлюченкова [10] – 6:3, 2:6, 6:2

 Кайя Канепи –  Мэддисон Инглис [WC] – 2:6, 6:2, 6:0
 Арина Соболенко [2] –  Маркета Вондроушова [31] – 4:6, 6:3, 6:1

Australian Open. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

 Эшли Барти [1] –  Аманда Анисимова
 Джессика Пегула [21] –  Мария Саккари [5]

 Барбора Крейчикова [4] –   Виктория Азаренко [24]
 Мэдисон Киз –  Паула Бадоса [8]

Нижняя часть сетки

 Даниэль Коллинс [27] –  Элиза Мертенс [19]
 Симона Халеп [14] –  Ализе Корне

 Ига Свёнтек [7] –  Сорана Кырстя
 Кайя Канепи –  Арина Соболенко [2]

Источник — Sport.ua

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