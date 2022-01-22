Australian Open. Стали известны участницы четвертого круга у женщин

В пятницу и в субботу состоялись матчи третьего раунда Открытого чемпионата Австралии в женской одиночной сетке.
Сегодня неожиданных результатов не произошло, но верхняя половина сетки по прежнему выглядит гораздо сильнее нижней.
Australian Open. Пары 1/16 финала
Нижняя часть сетки
Даниэль Коллинс [27] –
Элиза Мертенс [19] – Чжан Шуай – 6:2, 6:2
Симона Халеп [14] – Данка Ковинич – 6:2, 6:1
Ализе Корне – Тамара Зиданшек [29] – 4:6, 6:4, 6:2
Ига Свёнтек [7] – Дарья Касаткина [25] – 6:2, 6:3
Сорана Кырстя – Анастасия Павлюченкова [10] – 6:3, 2:6, 6:2
Кайя Канепи – Мэддисон Инглис [WC] – 2:6, 6:2, 6:0
Арина Соболенко [2] – Маркета Вондроушова [31] – 4:6, 6:3, 6:1
Australian Open. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Эшли Барти [1] – Аманда Анисимова
Джессика Пегула [21] – Мария Саккари [5]
Барбора Крейчикова [4] – Виктория Азаренко [24]
Мэдисон Киз – Паула Бадоса [8]
Нижняя часть сетки
Даниэль Коллинс [27] – Элиза Мертенс [19]
Симона Халеп [14] – Ализе Корне
Ига Свёнтек [7] – Сорана Кырстя
Кайя Канепи – Арина Соболенко [2]
Источник — Sport.ua
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