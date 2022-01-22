Владимир ШАРАН: «Много приехало игроков, которые на просмотре»

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран рассказал, как го команда готовится к возобновлению чемпионата Украины.

«Много приехало игроков, которые на просмотре. Но мы уже познакомились с игроками, которые уже выступали за команду. Работы много. У нас двухразовые тренировки. Акцент - физическая подготовка. Ну и, конечно же, просматриваем всех потенциальных новичков.

22 января у нас запланирована игра в Дебрецене. После этого начинается определяющий сбор перед вылетом в Турцию. Будут приезжать те игроки, на которых я буду рассчитывать в чемпионате», - сказал Шаран.