ВИДЕО. Игрок Интер Майами на тренировке схватил змею голыми руками

Предсезонная тренировка «Интер Майами» на базе в Форт-Лодердейле запомнилась курьезным случаем. Полузащитник команды Брек Ши во время тренировки команды поймал змею голыми руками.

Змея попыталась обвиться вокруг ноги игрока, но он схватил ее и бросил в мусорный бак.

«Я вырос в окружении домашних змей, ящериц и других питомцев. Мне это нравится. Большинство людей боятся их, но они довольно милые. Все говорили: «Осторожно, там змея!» Но я просто хотел её увидеть», — сказал 31-летний футболист.