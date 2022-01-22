ВИДЕО. Игрок Интер Майами на тренировке схватил змею голыми руками

Предсезонная тренировка «Интер Майами» на базе в Форт-Лодердейле запомнилась курьезным случаем. Полузащитник команды Брек Ши во время тренировки команды поймал змею голыми руками.
Змея попыталась обвиться вокруг ноги игрока, но он схватил ее и бросил в мусорный бак.
«Я вырос в окружении домашних змей, ящериц и других питомцев. Мне это нравится. Большинство людей боятся их, но они довольно милые. Все говорили: «Осторожно, там змея!» Но я просто хотел её увидеть», — сказал 31-летний футболист.
We can confirm 🐉 https://t.co/QfflulFN0V pic.twitter.com/EEqwYrl6GP— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 20, 2022
Источник — Sport.ua
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