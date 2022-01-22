ШАРАН: «Договорились, что Селезнев будет себя вести, как профессионал»

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран объяснил, какую роль в команде отыгрывает форвард Евгений Селезнев.

«Буду просить журналистов и всех, чтобы меньше внимания обращали на этого игрока. Он такой же игрок, как и все, которые находятся в футбольном клубе Минай. Я ему сказал, что он должен себя вести так, как ведет себя профессиональный футболист. Мы с ним договорились.

Я надеюсь, я вижу, как он работает. Он скинул пару килограмм. Сразу видно. Я надеюсь на этого игрока. Зацикливаться я на нем не буду. У нас коллектив. Ребятам я это объяснил. Надеюсь, мы найдем общий язык», - подытожил Шаран.