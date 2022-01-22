ШАРАН: «Договорились, что Селезнев будет себя вести, как профессионал»

Наставник «Миная» – об одиозном форварде

  • 22.01.2022 10:41
  • 1407 просмотров
  • 4 комментария
ШАРАН: «Договорились, что Селезнев будет себя вести, как профессионал»
© ФК Минай. Евгений Селезнев

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран объяснил, какую роль в команде отыгрывает форвард Евгений Селезнев.

«Буду просить журналистов и всех, чтобы меньше внимания обращали на этого игрока. Он такой же игрок, как и все, которые находятся в футбольном клубе Минай. Я ему сказал, что он должен себя вести так, как ведет себя профессиональный футболист. Мы с ним договорились.

Я надеюсь, я вижу, как он работает. Он скинул пару килограмм. Сразу видно. Я надеюсь на этого игрока. Зацикливаться я на нем не буду. У нас коллектив. Ребятам я это объяснил. Надеюсь, мы найдем общий язык», - подытожил Шаран.

Источник — Футбол 1/2/3

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    zhyr
    zhyr, 22.01.2022 10:52
    +4
    там він сам все робить для того, щоб на нього звертали увагу
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    kaka
    kaka, 22.01.2022 11:44
    +2
    Шаран-жесткий тренер с кредитом доверия от хозяев-потому у Тунца нет особо выбора-не станет помогать команде-пойдет на выход а в возрасте Селезнева нет богатого выбора продолжения карьеры
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    Burevestnik
    Burevestnik, 22.01.2022 12:18
    0
    интернет-сайты очень интересуются процессом подготовки к побитию рекорда...
    == == ==
    Не про червону руту.
    =
    Ти признайся усім:
    Де ти бігаєш вранці?
    Приготував уже сайт
    На сніданочок дранці.
    =
    Може десь за селом
    Ворожив на толоці…
    Все одно не поб’єш
    Ти рекорд в цьому році.
    =
    Червону руту
    Не шукай рано-вранці:
    Той рекорд - не здоланий.
    Тільки ти повір.
    На твої вади
    Зараз всім вже начхати.
    Більш не тужся -
    Спускайся ти з тих гір.
    ==
    Ссылка
    BekXan
    online
    BekXan, 22.01.2022 11:22
    0
    Очередная договорённость
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