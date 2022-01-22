БОНДАРЬ: «Де Дзерби добавляет азарта, эмоций и того, что не хватает»

Защитник «Шахтера» высказался о сборах в Турции

  • 22.01.2022 10:00
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БОНДАРЬ: «Де Дзерби добавляет азарта, эмоций и того, что не хватает»
© ФК Шахтер Донецк. Валерий Бондарь

Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь рассказал, как команда готовится ко второй части сезона.

«Получил травму в конце сезона. Пропустил летние сборы. Сейчас есть время, чтобы набрать те кондиции, в которых был, находился. Конечно, хочется играть и доказывать тренерскому штабу, что достоин играть в основном составе. Поэтому каждый выкладывается на сборах на 200 процентов.

Сборы начались хорошо, каждый хочет играть в стартовом составе. То, что наш тренер эмоциональный, это добавляет азарта и эмоций, и того, что не хватает футболу. Он это принес нам. Его идеи и требования мотивируют вдвойне», - сказал Бондарь.

Напомним, первый матч в 2022 году «Шахтер» проведет 24 января против австрийского «Вольфсбергера». Поединок запланирован на 16:00.

Источник — Футбол 1/2/3

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