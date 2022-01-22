Лацио – Аталанта. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 23-го тура итальянской Серии А «Лацио» – «Аталанта».

«Лацио» после поражения от «Интера» (1:2) победил «Салернитану» (3:0) и «Удинезе» (1:0) в рамках Кубка Италии. «Аталанта» после разгромной победы над «Удинезе» (6:2) обыграла в Кубке Италии «Венецию» (2:0) и сыграла 0:0 с «Интером».

В Риме в матче «Лацио» – «Аталанта» встретятся две команды, которые ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Это будет игра, так скажем, за шесть очков. «Аталанте» однозначно проигрывать нельзя, но команда из Бергамо в прошлом туре потратила много сил в матче с «Интером» (0:0).

Мне кажется, в этом поединке сыграют свою роль домашнее поле и домашние трибуны. Я думаю, что в этой встрече «Лацио» будет посильнее. Если команда хочет попадать в Лигу чемпионов, в таких матчах она должна брать три очка. Поэтому, мне кажется, римляне при своих фанатах на своем поле возьмут три очка», - сказал Воробей.

Матч «Лацио» – «Аталанта» состоится 22-го января. Начало встречи в 21:45.

Андрей Воробей воспитанник школы донецкого футбола, играл в ФК «Шахтер» (Донецк), «Днепр», «Арсенал» (Киев) и сборную Украины.