КУЧЕР: «У Калитвинцева не было времени, чтобы подготовить Полесье»

Наставник «Металлиста» – о житомирской команде

  • 22.01.2022 09:14
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КУЧЕР: «У Калитвинцева не было времени, чтобы подготовить Полесье»
© ФК Металлист. Александр Кучер

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер прокомментировал участие своей команды в турнире Winter Cup 2022.

«Игра с Полесьем на Winter Cup 2022? Это хороший спарринг. В первом круге команда была достаточно хорошая. Видно было, что у тренера не было достаточно времени, чтобы подготовить ее. В принципе, все игроки Премьер-Лиги были.

Конкуренция очень помогает. Когда есть много команд высокого уровня, то за счет этих игр мы будем расти, и наш футбол будет развиваться, и футболисты будут стремиться», - сказал Кучер.

Напомним, что «Полесье» занимает девятое место в Первой лиге, набрав 25 очков и имея два поединка в запасе.

Источник — Футбол 1/2/3

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