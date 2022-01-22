Михаил МУДРИК: «Соскучились по тренировочному процессу, по команде»

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик, который был признан болельщиками лучшим игроком «горняков» в 2021 году, рассказал, что для него означает данная награда и как команда готовится ко второй части сезона.

«Очень рад, что получил эту награду. Это большая мотивация и большой стимул работать еще больше, прогрессировать и показывать высококлассный футбол.

Все соскучились по тренировочному процессу, по команде, по всем пацанам. Тренируемся с большим энтузиазмом и большим настроем», - сказал Мудрик.

Напомним, первый матч в 2022 году «Шахтер» проведет 24 января против австрийского «Вольфсбергера». Поединок запланирован на 16:00.