Под присмотром Риццоли и Лучи. Украинские судьи проведут сборы в Турции

25 арбитров и 50 ассистентов заслужили право обслуживать поединки УПЛ

  • 22.01.2022 06:43
  • 72 просмотра
  • 1 комментарий
Под присмотром Риццоли и Лучи. Украинские судьи проведут сборы в Турции
© УАФ. Риццоли, Павелко, Лучи

25 января арбитры и ассистенты, обслуживающие матчи УПЛ, в Киеве будут сдавать нормативы по физподготовке.

Все кто успешно сдадут нормативы, 12 февраля улетят в Турцию, где в течении недели будут готовиться к весенней части сезона. Запланированы как теоретические занятия, так и обслуживание контрольных поединков.

В Турции на этом сборе будут присутствовать председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, куратор судейского корпуса Никола Риццоли, члены Комитета арбитров.

25 арбитров и 50 ассистентов заслужили право обслуживать поединки  УПЛ, среди них и женщины: Екатерина Mонзуль, Анастасия Романюк, Марина Стрелецкая и Светлана Грушко.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    DK1970
    online
    DK1970, 22.01.2022 07:37
    0
    Ну конечно. Как же без смотрящих. Расскажут аак "правильно" судить.
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