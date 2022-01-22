Под присмотром Риццоли и Лучи. Украинские судьи проведут сборы в Турции

25 января арбитры и ассистенты, обслуживающие матчи УПЛ, в Киеве будут сдавать нормативы по физподготовке.

Все кто успешно сдадут нормативы, 12 февраля улетят в Турцию, где в течении недели будут готовиться к весенней части сезона. Запланированы как теоретические занятия, так и обслуживание контрольных поединков.

В Турции на этом сборе будут присутствовать председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, куратор судейского корпуса Никола Риццоли, члены Комитета арбитров.

25 арбитров и 50 ассистентов заслужили право обслуживать поединки УПЛ, среди них и женщины: Екатерина Mонзуль, Анастасия Романюк, Марина Стрелецкая и Светлана Грушко.